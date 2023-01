I funerali del 16enne palestinese ucciso dai soldati israeliani

la Repubblica

"Un grato ricordo per Benedetto XVI, Santo Padre Emerito, nel giorno dei suoi. Grazie per ... Lo scrive su Facebook l'europarlamentare Simona Baldassarre, responsabileDipartimento Famiglia ...Un ragazzo palestinese è stato ucciso dai soldati israeliani a Nablus, nella Cisgiordania occupata, dove gli scontri hanno contrapposto l'esercito dello stato ebraico ai combattenti locali. Lo ha ... Funerali Ratzinger: le esequie di Papa Benedetto XVI. Padre Georg attacca di nuovo Francesco Milano, 5 gen. (askanews) - Un ragazzo palestinese è stato ucciso dai soldati israeliani a Nablus, nella Cisgiordania occupata, dove gli ...Si sono celebrati questo pomeriggio, nella chiesa Mercede di Cattolica Eraclea, i funerali di Carmelo Contarini, operaio cinquantaduenne assassino lo scorso 27 dicembre per le vie del piccolo centro d ...