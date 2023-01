I Carabinieri denunciano due persone per truffa

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIdella Stazione di Lioni hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un 20enne e un 30enne della provincia di Napoli per “”. Nella circostanza, un uomo del posto, dovendo acquistare una motocarriola, è stato attratto da un’offerta pubblicata su un sito online, effettuando il pagamento di 800 euro mediante accredito su carta prepagata. Ricevuta la somma pattuita, il proponente non ha consegnato la macchina agricola e si è reso irreperibile. Attraverso una serie di accertamenti isono riusciti ad identificare i due presuntitori che, alla luce delle evidenze emerse, sono stati deferiti in stato di libertà. Si ricordano ancora una volta gli utili consigli riportati con l’iniziativa “Difenditi dalle truffe”, nata per forte volontà del Comando ...

