... caffè, qualche droga') si scontra con la necessità di evasione che culmina in un grido di ribellione, il tutto a suon di atmosfere retrò intrise di sarcasmo e malinconia, in pieno stile. ......non solo le "nuove" sonorità Alternative rock e new age dei Don Rodriguez (sospesi tra i...da tempo " a simboleggiare l'attenzione verso il clima (e i Marlene Kuntz di Karma clima) ... I Baustelle ritornano con il nuovo singolo "Contro il mondo" e un tour In rotazione radiofonica e in digitale "Contro il mondo", il nuovo singolo dei Baustelle, gruppo che ha scritto le regole della musica alternativa in Italia.Il gruppo inizia il 2023 con una nuova canzone, destinata ad arricchire la scaletta dei concerti previsti nei prossimi mesi ...