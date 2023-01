Hojlund | da predestinato a giovane trascinatore di un’Atalanta spenta

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 5 gennaio 2023) La grinta ditrascina l’Atalanta ad un pareggio inseguito nel finale contro lo Spezia. Segno della fame di un ragazzo da cui ripartire Ilche diventadi una squadraieri è stato il migliore in campo per la grinta che è riuscito a tirare fuori, dimostrando cosa necessiti veramente questa Atalanta. Un ragazzo di 19 anni dalla grande personalità che non può più permettersi di aspettare, soprattutto analizzando la sua impronta all’interno dei match. Ieri ha lottato contro i duri contrasti dello Spezia, oltre che essere parte integrante di tutte le azioni offensive della squadra: considerando il suo goal importantissimo per la riapertura della gara. In 12 partite (dove si contano 2 goal e 1 assist) è sempre uno degli ultimi ad arrendersi, ...