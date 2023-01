Ho detto al Papa che Dio non esiste E lui | racconto inedito | la reazione di Ratzinger

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Piergiorgio Odifreddi, il celebre matematico, era amico di. I due in questi anni dopo la rinuncia al Soglio di Pietro di BeneXVI, si sono visti e scritti. Tra il matematico e lo stessoè nato un rapporto tra intellettuali basato anche sui grandi interrogativi dell'umanità: l'nza di Dio. E così lo stesso Odifredi in un'intervista a Fan Page spiega ladelquando gli disse: "Dio non": "Naturalmente gli scienziati non credono alla teoria del "disegno intelligente". Ne parlammo. Lui poco dopo essere stato eletto fece scrivere al potente cardinale Christoph Schonborn un articolo sul New York Times in cui si equiparava la teoria dell' evoluzione a un' ideologia, poiché esclude a priori ogni ruolo di Dio. ...