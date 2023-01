Harry | “William mi ha attaccato fisicamente e buttato per terra”

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Continua la querelle a distanza tra il Principee il Principe. Il Duca di Sussex ha pubblicato un autobiografia dove si sono aggiunti dei dettagli ancora più cocenti sulla relazione col fratello, dopo quelli già raccontati nel documentario girato con la moglie Meghan Markle. Stavolta si parla di una vera e propria aggressione fisica. “Mio fratello mi ha. Mi ha preso per la collottola eper“. Il Guardian ha riportato un estratto del libro, che uscirà a breve, svelando un particolare forte che fa capire una volta ancora la tensione generata in famiglia dalle scelte del figlio più piccolo di Re Carlo III. Anche seaveva parlato, recentemente, di come gli mancassero alcuni momenti della sua vita a Buckingham Palace ...

Corriere della Sera

Secondo le solite indiscrezioni che arrivano sull'argomento, nel suo nuovo libro di memorie, il principeavrebbe raccontato di aver subito un'aggressione fisica da parte del principe. Il tutto sarebbe avvenuto dopo uno scontro avuto con il fratello maggiore per i commenti sul comportamento ...... attesissima autobiografia del principein uscita il 10 gennaio, nelle quali il duca di ...il traumatico strappo dalla famiglia reale - accusa il fratello maggiore e neo erede al trono... La rivelazione di Harry: «William mi ha aggredito per via di Meghan» LONDRA - Dilagano in apertura di tutti i media britannici le imbarazzanti anticipazioni di "Spare", attesissima autobiografia del principe Harry in uscita il 10 gennaio, nelle quali il duca di Sussex ...Il principe Harry nella sua attesa autobiografia racconta di essere stato attaccato fisicamente dal fratello William, il principe di Galles. Lo riporta il Guardian citando un estratto del libro di Har ...