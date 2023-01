Harry strattonato da William | prima la chiamata al terapista | poi la confessione a Meghan

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Bisognerà leggere con attenzione ogni passaggio del libro Spare, l’autobiografia di. Ma una cosa è certa: questa volta il figlio di Carlo ha deciso di raccontare davvero la sua verità. Un po’ bizzarra la scelta per il duca del Sussex che aveva detto di voler avere privacy, di voler spegnere l’attenzione sulla sua famiglia e di vivere negli Stati Uniti del suo lavoro conMarkle. Parte del suo lavoro però a quanto pare, è raccontare della sua vita nella famiglia reale. E di dire cose che mettono in cattiva luce tutta la famiglia reale. Le prime accuse, sono quelle rivolte a suo fratello. Il libro diuscirà ufficialmente nelle librerie il 10 gennaio 2023 ma a quanto pare, i giornalisti del Guardian, sono entrati in possesso di una copia e hanno deciso di raccontare, in ...