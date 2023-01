Harry | rivelazione choc | quanti talebani ho ucciso Le accuse a William e Kate

Leggi su iltempo

(Di giovedì 5 gennaio 2023) È una miniera di attacchi e retroscena sulla famiglia reale il libro del principe"Spare". Il figlio secondogenito dell'attuale Re Carlo e lady Diana nelle sue memorie affronta anche il periodo vissuto sotto le armi e in particolare le due missioni in Afghanistan dove è stato nel 2007-8 e nel 2012.ha rivelato nel suo libro di aver25 combattentidurante il suo secondo turno di servizio. "Capitano Wales", come veniva chiamato nell'esercito, ha scritto che non pensava a coloro che venivano uccisi "come persone" ma a "pezzi degli scacchi" che aveva tolto dalla scacchiera, riporta il Daily Mail. A creare scandalo a Palazzo sono poi leal padre al fratello. In "Spare", la cui pubblicazione è prevista per martedì ma le cui anticipazioni ...