Harry e William vennero alle mani per Meghan Markle | la clamorosa rivelazione nella biografia del principe

(Di giovedì 5 gennaio 2023) E’ uno scontro fisico con il fratelloquello che ilraccontasua auto‘Spare‘. In anticipazioni in esclusiva diffuse dal quotidiano Guardian si legge che, in una lite scatenata per la decisione didi sposare l’attrice, l’attualedi Gs avrebbe ”preso per il bavero” il fratello, gli avrebbe ”strappato la collana e buttato a terra”. L’esito della lite, si legge nell’autoche sarà nelle librerie di tutto il mondo la prossima settimana, sarebbe stata una lesione alla schiena. Il libro che svela il litigio trasuIl libro, di cui il Guardian ha ottenuto ...

Corriere della Sera

Secondo Page Six , ad esempio,nel suo tomo addossa proprio ae Kate parte della colpa dello scandalo planetario che lo coinvolse nel 2005 , quando poco più che ventenne venne ...Come ad esempio la rivelazione inedita disecondo cuie Kate, allora fidanzati, l'avrebbero incoraggiato a indossare la famigerata uniforme nazista sfoggiata a un party privato in ... La rivelazione di Harry: «William mi ha aggredito per via di Meghan» Tornano i lupi nel Salento: attacco nella notte in una villetta sulla Novoli-Carmiano, in provincia di Lecce. Auto distrutta. È accaduto che alcuni lupi, almeno ...L'anticipazione dell'autobiografia del principe Harry sconvolge il Regno Unito: le accuse al fratello William e le tensioni per Meghan Markle ...