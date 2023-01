Harry e William | «la faida tra fratelli reali si ripete» cento anni dopo

Agenzia ANSA

...infatti dovette sopportare il peso dell'indignazione pubblica, mentre, che secondolo aveva consigliato, no.SVELA DI ESSERE STATO AGGREDITO DALo scontro trarisale al 2019, quando il secondogenito del principe Carlo rivelò alla famiglia la decisione di sposare Meghan Markle . ... Harry: 'William e Kate mi fecero vestire da nazista' Il principe Harry continua a essere un pozzo di rivelazioni. Nell’autobiografia “Spare”, in pubblicazione martedì, il figlio di Diana e Carlo non solo racconta di uno spiacevole episodio con il fratel ...William e Kate hanno portato i loro figli alla scoperta del villaggio di Babbo Natale: ecco com'è andata la loro 'fuga .... Non c'è niente di meglio di una visita nel mondo di Babbo Natale per fare fe ...