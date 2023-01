Harry choc contro William | ' Mi ha buttato a terra in un litigio per Meghan' - Esteri - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

Il racconto nell'autobiografia 'Spare': 'Mi ha preso per il bavero e strappato la collana. Sono atterrato sulla ciotola del cane e i pezzi mi hanno ...'Non ti ho attaccato, Harold (nomignolo di)'. Il duca di Sussex chiama subito il suo psicoterapeuta, prima della moglie. Ma poi Meghan nota i lividi sulla schiena e le racconta tutto. Lei non ... Harry choc contro William: "Mi ha buttato a terra in un litigio per Meghan" Il racconto nell'autobiografia 'Spare': "Mi ha preso per il bavero e strappato la collana. Sono atterrato sulla ciotola del cane e i pezzi mi hanno tagliato" ...Checco Zalone ospite a Sanremo anche nel 2023 Dopo l'esordio nella passata edizione, il comico sarebbe pronto al bis, convinto dal pressing di Amadeus, sempre alla ricerca di una spalla dopo ...