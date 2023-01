La Gazzetta dello Sport

Philadelphia vince 129 - 126 su Indiana. Tyrese Maxey (17 punti) e Tobias Harris (19) pareggiano nell'ultimo minuto dei regolamentari e i ...... in serie negativa ora da quattro partite, mentre Philadelphia, priva di Embiid, ringrazia(26 punti) e la tripla allo scadere die la spunta al supplementare su Indiana per 129 - 126. ... Harden e Melton trascinano i 76ers al successo: Pacers ko all'overtime Joel Embiid is second in the NBA in scoring at 33.5 points per game. James Harden is an assist machine, producing 10.8 per game. And the 76ers extended their home winning streak to 11 games with ...Giannis Antetokounmpo's triple double sparked the Milwaukee Bucks to a 104-101 overtime victory at Toronto on Wednesday while the Brooklyn Nets saw their 12-game NBA win streak snapped.