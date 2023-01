La Gazzetta dello Sport

Una notizia che aspettavamo tutti col fiato sospeso: Damarhagli occhi, stretto le mani dei suoi cari che lo circondano e non mostra segni di danni neurologici. Anche le condizioni dei suoi polmoni, per cui si temeva molto, sono migliorate ...Una notizia che aspettavamo tutti col fiato sospeso: Damarhagli occhi, stretto le mani dei suoi cari che lo circondano e non mostra segni di danni neurologici. Anche le condizioni dei suoi polmoni, per cui si temeva molto, sono migliorate ... Hamlin ha aperto gli occhi: nessun danno neurologico, condizioni in netto miglioramento Il giocatore di Buffalo che aveva subito un arresto cardiaco in campo, resta in terapia intensiva ma ora c'è speranza che possa riprendersi. Il dilemma del recupero della partita sospesa ...Il giocatore è ricoverato in «condizioni critiche» in un ospedale di Cincinnati dopo essere collassato in campo durante la partita di lunedì sera contro i Bengals ...