Guida a Google Ads e al Google Ads Specialist

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 5 gennaio 2023) UnAdsè una figura professionale chiamata a pianificare, impostare e gestire le campagne inAds. LoAds aiuta gli imprenditori a pubblicizzare la propria attività oppure offre una mano con gli annunci, ma si occupa anche di altre esigenze correlate, come i siti Web, le pagine di destinazione, le campagne e-mail e altro ancora. Alcune aziende si rivolgono a un consulente certificatoAds, come Stefano Diversi ConsulenteAds, per essere aiutate a gestire le proprie campagne. Ciò è particolarmente vero quando si tratta di una piccola azienda che non dispone di risorse o tempo per gestire campagne efficaci in ...