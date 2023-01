Guerra Ucraina | Putin ordina il cessate il fuoco per il Natale ortodosso Ue | ' È falso e ipocrita'

La Stampa

Incapace di vincere lasul campo di battaglia, Putin cerca di prolungarla tanto a lungo da minare non soltanto l'economia dell', ma anche quella europea, forse fino a tutto il 2024. Una ...Quel "per proteggere la Russia" suona già sinistro di suo, figuriamoci quando in realtà nasconde un sistema per missili ipersonici Zirkon che si trova a bordo della nave dadestinata a solcare ... Ucraina - Russia, le news sulla guerra di oggi 5 gennaio A una ventina di chilometri da Kiev, vicino a Bucha e Irpin, sorge il piccolo centro abitato di Myla. Il paese, come tanti altri insediamenti ...L’11 gennaio nella Rod Laver Arena andrà in scena "Tennis Plays For Peace": l'intero incasso sarà devoluto all'organizzazione no profit GlobalGiving ...