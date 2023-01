Guerra Ucraina | Putin ordina il cessate il fuoco per il Natale ortodosso Kiev | ' Ritiratevi e l' avrete'

La Stampa

L'Esercito Usa ha migliaia di Bradley che potrebbero dare all'una potenza di fuoco nuova sul campo di battaglia. Non è chiaro quanti veicoli corazzati da combattimento gli Usa si stiano ...... avendo visto bloccata la propria Via della Seta (che dovrà passare necessariamente inper ...a far sedere le parti al tavolo e giungere finalmente ad una conclusione concordata della. ... Ucraina - Russia, le news sulla guerra di oggi 5 gennaio 1' di lettura 05/01/2023 - I carabinieri di Ascoli hanno arrestato un giovane di origini albanesi con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Nel corso dei controlli del ...I leader della Federazione russa e della Turchia, Vladimir Putin e Recep Tayip Erdogan, nel loro colloquio telefonico hanno discusso di Ucraina, della centrale nucleare di Akkuyu e del progetto ...