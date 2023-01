Guerra Ucraina | Putin ordina il cessate il fuoco per il Natale ortodosso e chiede a Zelensky di fare lo stesso

La Stampa

- Il presidente russo, Vladimir Putin ha ordinato il cessate il fuoco inda mezzogiorno del 6 gennaio alle 24 del 7 gennaio per il natale ortodosso. La decisione dopo l'appello del patriarca ...Il patriarca Kirill ha chiesto una tregua per il 6 e il 7 gennaio in vista delle feste. Missili su Kherson, morto un giovane. 'Amnistia ai primi prigionieri russi ... Ucraina - Russia, le news sulla guerra di oggi 5 gennaio dello scambio di prigionieri di guerra, dello sviluppo dell’accordo sul grano”. Erdogan oggi ha avuto un colloquio telefonico anche con il presidente russo Vladimir Putin. Gli sforzi per giungere a ...Secondo il bollettino quotidiano pubblicato oggi dallo Stato maggiore delle forze armate dell'Ucraina, sarebbero 109.720 i soldati russi uccisi da Kiev a partire dal 24 febbraio 2022 fino al 5 gennaio ...