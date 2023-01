Guerra Ucraina | Erdogan a Zelensky | ' Pronti a mediare per una pace duratura' A Putin chiesto cessate il fuoco

La Stampa

- Il presidente russo, Vladimir Putin ha ordinato il cessate il fuoco inda mezzogiorno del 6 gennaio alle 24 del 7 gennaio per il natale ortodosso. La decisione dopo l'appello del patriarca ...Il presidente russo ha incaricato il ministro della Difesa Shoigu di introdurre un regime di cessate il fuoco lungo tutta la linea del fronte dalle 12 del 6 gennaio alla mezzanotte del 7 gennaio. Le ... Ucraina - Russia, le news sulla guerra di oggi 5 gennaio Il consigliere della presidenza, Mykhailo Podolyak ha detto che la Chiesa ortodossa russa non è un'autorità per l'ortodossia globale ...Ieri in un tweet Mykhailo Podolyak, consigliere del capo dell’ufficio del presidente dell’Ucraina, ha dichiarato: “La cosa fondamentale da tenere a mente quando si vuole ‘parlare di guerra o di ...