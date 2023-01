Guerra in Ucraina | Putin ascolta Kirill e ordina il cessate il fuoco per il Natale ortodosso

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Mosca – Il presidente russo, Vladimir, ha accolto l’appello del patriarca(leggi qui) e hato unilinin occasione del. Come riporta l’agenzia di stampa Tass, citando una nota del Cremlino, il leader russo ha dato istruzione al ministro della Difesa di cessare le ostilità “lungo l’intera linea di contatto nella zona dell’operazione militare speciale” dalle 12 del 6 gennaio alle 24 del giorno successivo. “Sulla base del fatto che un gran numero di cittadini che si professano ortodossi vive nelle aree delle ostilità, chiediamo alla partedi dichiarare unile dare loro l’opportunità di partecipare alle funzioni della vigilia ...

