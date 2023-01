(Di giovedì 5 gennaio 2023) AGI - "Prendiamo esempio. Sicuramente uno dei tanti motivi in più per essere una societa' cashless". Beppein un post sul suo blog invita l'a prendere esempio dalla, paese ''. "La- racconta - ha registrato il suo primo annorapine in banca, poichè l'uso di denaro contante è diminuito negli ultimi anni. Nel 2021, il paese nordico ha avuto una sola una rapina in banca, in calo rispetto alle 222 di due decenni fa, secondo i dati di Finance Denmark". "L'anno scorso, nel 2022, non ne è avvenuta nessuna. Le banche nel tempo hanno ridotto i loro servizi di cassa - sottolinea- Di circa 800 filiali bancarie solo circa 20 hanno ancora personale che gestisce depositi e prelievi. La riduzione del ...

AGI - Agenzia Italia

Molta Napoli ha goduto e gode del beneficio, difeso a spada tratta dai seguaci di. Si è posto in atto un colossale voto di scambio, con vantaggi ad ambedue le parti. Il raffinato Conte, ...... in caso di vittoria, anche un posto play - off mentre il Messina deve solo vincere se... (dal 15 stP.), Fofana L., Mallamo A. (dal 20 st Zuppel D.), Trasciani D., Versienti L.. A ... Grillo vuole un'Italia "senza contanti come la Danimarca" La commissione Europea ha autorizzato la commercializzazione della polvere di grillo domestico. Così salgono a tre le autorizzazioni di vendita nel settore del novel food: oltre alla farina di grillo, ...L'Europa matrigna ci vuole mettere gli insetti nel piatto Forse. In punta di scienza siamo in troppi in questo pianeta. Ma il Made in Italy a tavola ha ...