Gremio | accoglienza da brividi per Suarez – ?

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Luisè pronto a iniziare la sua nuova avventura al, l’attaccante è stato accolto da una marea di tifosi allo stadio per il suo arrivo Luisè pronto a iniziare la sua nuova avventura al, l’attaccante è stato accolto da una marea di tifosi allo stadio per il suo arrivo. SUÁREZ ???? pic.twitter.com/uwxl65Pwmy— Grêmio FBPA (@) January 4, 2023 L’ex Liverpool è stato accolto così dai tifosi della sua nuova squadra, dopo la firma arrivata a fine dicembre. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sportitalia

