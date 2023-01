Green pass falso | Selvaggia Lucarelli inchioda Madame E Sanremo è a rischio

(Di giovedì 5 gennaio 2023)esce allo scoperto e spiega perché non ha fatto il vaccino contro il Covid. Ma il web l'accusa di omissione. Ricostruiamo la vicenda. La cantante, 20 anni, è indagata dalla Procura di Vicenza perideologico, avrebbe ottenuto ilgrazie a finte vaccinazioni. La bomba scoppia poco prima che Amadeus riveli che è in gara al Festival di2023, dunque viene da chiedersi: ci sarà o no sul palco dell'Ariston? In attesa di scoprirlo,, all'anagrafe Francesca Calearo, pubblica un lunghissimo e confuso post sul suo profilo Instagram per raccontare la vicenda. La prende piuttosto da lontano: “Ci sono così tante cose da dire che non saprei da dove cominciare ma spero con tutto il cuore che qui troviate tutto”. Spoiler: no. Prosegue affermando di essere nata e ...

... dopo essere stata iscritta nel registro degli indagati dalla Procura di Vicenza per il reato di falso ideologico per aver ottenuto un falso. 'Sono nata e cresciuta in una famiglia che per ...Madame rompe il silenzio social sull'inchiesta della procura di Verona che la vede indagata in un fascicolo su della false vaccinazioni contro il Covid - 19 per ottenere il. La cantante, all'anagrafe Francesca Calearo, 20enne vicentina che quest'anno parteciperà tra i 'Big' anche al Festival di Sanremo, fa mea culpa e spiega la sua situazione, a partire da ...CAGLIARI. Non sarà più necessario esibire il green pass per accedere agli ospedali e alle strutture sanitarie della Sardegna. La Giunta Solinas, in accordo con le ultime indicazioni emanate a livello ...Madame rompe il silenzio e dice la sua sull’inchiesta che la vede accusata di aver ottenuto un green pass tramite false vaccinazioni. La rapper vicentina, che rischia di saltare la partecipazione al p ...