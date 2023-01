Green Deal | via agli esperimenti sociali | contributi fino a 22mila euro a progetto

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Sharedha aperto un bando per le autorità locali/regionali e per le organizzazioni no profit per realizzareincentrati su sei temi prioritari del: Energia pulita, Economia circolare, Ristrutturazioni efficienti, Mobilità sostenibile, Alimentazione sostenibile, Preservazione della biodiversità. Utilizzando diversi approcci partecipativi per coinvolgere gli stakeholder locali e i cittadini, gliaffronteranno le dimensioni comportamentali,e culturali delpeo. Glimirano a facilitare e imparare dai processi di cambiamento a livello individuale e collettivo, raccogliendo nel ...