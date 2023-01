Grave lutto per un’artista di Sanremo | il triste annuncio poche ore fa

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Unha colpito in queste oredi. Infatti l’ha lasciato attoniti tutti i fan: tantissimi i messaggi d’affetto. Non è un periodo facile per una delle artiste più note di. Stiamo parlando di Levante che nelle ultime ore ha subito un gravissimo. Ovviamente non è mancato l’affetto di L'articolo proviene da Inews24.it.

Notizie.it

Unper Levante . È morta la sua adorata nonna. Un momento di grande dolore per la cantante alle prese con Sanremo, ormai alle porte. La notizia arriva con un post sul suo profilo Instagram ...... Giovanni Gioanola - rappresenta unaperdita per la comunità del nostro Conservatorio . Per ... porgo le mie personali e sincere condoglianze, e testimonio ildell'intero 'Vivaldi' . Levante, il grave lutto: “Lascia dentro di me un grandissimo vuoto” La cantante in lutto per la scomparsa improvvisa della nonna: "Oggi muore tre volte mio padre" Un grave lutto ha colpito la cantante Levante, che abbiamo ...Levante ha subito un grave lutto: è morta la sua amata nonna Rosalia. A dare il triste annuncio è stata la stessa cantante siciliana con un post pubblicato su Instagram ricevendo tanti commenti di sos ...