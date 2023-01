Grave lutto per Levante | Ho pianto | oggi è morta Rosalia

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Unper. Èla sua adorata nonna. Un momento di grande dolore per la cantante alle prese con Sanremo, ormai alle porte. La notizia arriva con un post sul suo profilo Instagram dove scrive un messaggio commovente. Nonnaè stata una figura molto importante per Levente ed è per questo motivo che vuole ricordarla sui social con tanto affetto. Il post diventa virale e fa il giro della Rete in pochissime ore. Ne parlano siti e giornali, lei riceve l'abbraccio di moltissimi colleghi e personaggi della televisione. “Mia sorella, al telefono, dopo settimane di assistenza al nostro albero sacro, con il sole e con la luna, mi ha detto ‘quanti colpi d'ascia servono per abbattere una sequoia?'. Hocosì, pensando alla nonna nel suo ...