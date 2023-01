Grave furto al GF Vip | sparita una collana di diamanti | Antonella lancia pesanti accuse

MilanoToday.it

... lo stesso identificato dopo il. 'A volte rubo nei bar per mangiare' ha spiegato il giovane a ... in sostanza di alternativi validi moventi per un atto tanto) ipotizzato che l'aggressione ...Entrambi sono stati arrestati in flagranza di reato perin abitazione e in esecuzione dei provvedimenti pendenti a loro carico. Il primo si trova al carcere Bassone di Como mentre il secondo " ... Ladro precipita nel vuoto durante un furto a Milano, grave Jenny Dolci (Bene in comune): "A Santarcangelo 4 colpi anche a Capodanno, in un’abitazione hanno sventrato la cassaforte. Servono più telecamere in città" ..."Questa legge lascia esposte le vittime di reato: non le tutela se non hanno il coraggio di denunciare". Il pm Albamonte contro la riforma Cartabia ...