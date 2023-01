Grande Fratello Vip | Patrizia Rossetti infuriata con Giorgio Mastrota | ecco cosa è successo

Libero Magazine

Nella casa delVip 7 , nella giornata di ieri, mercoledì 4 gennaio 2022, Oriana Marzoli, dopo aver udito Luca Onestini parlare nuovamente dell'astio che avverte nei confronti di Nikita Pelizon , non ...Nell'ultima puntata delVip , Patrizia Rossetti , una delle protagoniste indiscusse di questa settima edizione del reality, ha deciso di abbandonare la Casa . Una scelta non semplice ma ormai necessaria, dal ... Televoto truccato al Gf Vip Parla Alfonso Signorini Daniele non ha digerito l’atteggiamento di Nicole e dopo essere stato in Confessionale, vuole proseguire la nottata con tranquillità, senza dover pensare a nuove discussioni, chiarimenti. L’attrice, i ...Antonino Spinalbese privilegiato. Fuori dal GfVip per passare il Capodanno con la sua bambina. O no I telespettatori chiedono cosa è successo ...