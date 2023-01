Golf | Scheffler sulle querelle | “E’ qualcosa di triste | ma si sistemerà tutto”

SPORTFACE.IT

Mancano all'appello solo Rory McIlroy, leader della classifica, e Cameron Smith, terzo ma ormai tra i giocatori di punta della LIV, la Super Lega araba. Primo favorito quindi Scottie, ...A proposito di, va ricordato che, in caso di vittoria del torneo, riprenderà la vetta del ranking mondiale. Va però osservato che, a fine anno, in ogni caso sarà Rory McIlroy a detenere lo scettro. La ... Golf, Scheffler sulle querelle: "E' qualcosa di triste, ma si sistemerà ... This exclusive field of champions might be the most anticipated event of the year. And it's nowhere near the Pacific shores along Kapalua. The Masters Club is the formal name of the annual dinner ...How did Scottie Scheffler's wife, Meredith, learn he was an elite golfer With a little help from a TV commercial.