Godland – Nella terra di Dio | recensione | l’affresco potente e imperfetto del rapporto tra uomini | Dio e natura

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Ladidi Dio,affresco storico dell’Islanda di fine diciannovesimo secolo: iltra uomo, Dio eraccontato attraverso le gesta di un missionario danese Dopo essere passato per il Festival di Cannes 2022 e il 40° Torino Film Festival dove si è aggiudicato il Premio come Miglior Film, arriva in saladi Dio del regista Hlynur Pálmason (Winter Brothers). Un racconto arioso fatto di inquadrature statiche e suggestive, una storia che racconta di crisi di fede, di ricerca della propria identità e da un certo punto di vista anche di cinema stesso. Il viaggio di Lucas Alla fine del XIX secolo Lucas (Elliott Crosset Hove), ...

Il Sole 24 ORE

... è questa l'ispirazione alla base di "terra di Dio", film presentato al Festival di Cannes 2022 e da questa settimana protagonista nelle nostre sale. Si tratta del terzo ...... commentato dalle musiche minimaliste di Alex Zhang Hungtai che scandiscono il tempo come una condanna,terra di Dio è un film sulla inconciliabilità tra il mondo istintuale e quello ... “Godland”, dall'Islanda un film per riflettere In sala c’è “Godland – Nella terra di Dio”, uno dei film più potenti dell’anno. Si parla di identità (quella in erba di due ragazzini) nel delicato “Close” di ...Quattro film accolgono da oggi nelle sale chi ama il cinema. E forse non è un caso che, una volta ancora, si rivolgano a pubblici diversi. (ANSA) ...