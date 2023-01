Gli scatti di Vincent Peters in mostra a Palazzo Reale

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Una selezioni di 90 lavori in bianco e nero in cui la luce è protagonista nel definire le emozioni e raccontare le storie dei soggetti ritratti. Dal 12 gennaio al 26 febbraio 2023,ospita nelle sue stanze gli iconicidel fotografocon lacon ingresso gratuito dal titolo Timeless Time: un percorso fatto di ombre, riflessi e chiaroscuri. Boglioli, una delle più longeve realtà sartoriali in Italia, sarà partner ufficiale delladie presenterà le sue nuove collezioni uomo e donna per il prossimo autunno inverno proprio nelle sale diche ospiteranno lafotografica. A pochi giorni dall’inaugurazione, il ...

