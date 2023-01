«Gli indennizzi Dazn sono bassi rispetto al danno contrattuale» | parla l’avvocato Grimaldi

Paolo Gianlorenzo

TARQUINIA - Alluvione di Tarquinia.in arrivo dopo tre anni. Per i danni subiti nel 2019 previsti dalla Regione Lazio 295.806 euro per il Comune. Soddisfatti il sindaco Alessandro Giulivi e l'assessore all'agricoltura Luigi ......fanno parte dei 5 milioni di euro stanziati dal Governo Draghi che serviranno anche per coprire le spese sostenute dai Comuni per la somma urgenza dei giorni dell'alluvione (come per la pulizia e... Tarquinia - Alluvione, dopo tre anni arrivano finalmente gli indennizzi Dopo l'incontro con il MISE nel novembre del 2021, sono arrivate le linee guida di AgCom sui rapporti con gli utenti e anche sugli indennizzi in caso di disservizio. Dopo quanto accaduto ieri, cosa po ...TARQUINIA - Alluvione di Tarquinia. Indennizzi in arrivo dopo tre anni. Per i danni subiti nel 2019 previsti dalla Regione Lazio 295.806 euro per il Comune.