Gli esperti di guerra e catastrofi naturali per risolvere il problema traffico

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Soldati abituati a intervenire dopo terremoti e alluvioni aiuteranno i camionisti incastrati nelle lunghissime code post-Brexit alla frontiera di Dover. L'ultimo ingorgo, che ha bloccato duemila Tir e formato un serpetonone di lamiere lungo venti miglia, ha spinto il governo britannico ad "arruolare" React. Ente di beneficenza costituito nel 2015 dal generale Nick Parker, ex capo delle forze armate del Regno Unito, e composto da veterani abituati ad agire nei teatri diper portare cibo e rifornimenti. Ora dovranno dare da bere e da mangiare ai camionisti in attesa di salire sul traghetto che attraversa La Manica, diretto in Francia. Un viaggio breve e con poche formalità doganali che la Brexit ha trasformato in un'odissea. L'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea, nel dicembre 2020, ha rialzato le barriere abbattute e riempito di scartoffie da compilare ...