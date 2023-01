Gli ecovandali mobilitati per il 10 gennaio a Milano Malan | andate a imbrattare il ritratto di Mao

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Il prossimo 10Simone Ficicchia, militante di Ultima Generazione, verrà ascoltato in tribunale a, a seguito dell’azione di protesta andata in scena lo scorso martedì a Roma, dove cinque esponenti aderenti al movimento ambientalista hanno imbrattato con vernice rossa Palazzo Madama. I suoi sodali hanno già organizzato e annunciato, per quella data, un presidio di solidarietà. Il caso di Simone Ficicchia “Il caso di Simone Ficicchia convocato dal Tribunale di, su richiesta della Questura di Pavia, per presenziare il 10all’udienza indetta per discutere l’applicazione di misure di sorveglianza speciale non è il primo né sarà l’ultimo”, spiegano in una nota gli attivisti di Ultima Generazione. Si tratta “sicuramente del caso italiano nel quale la sproporzione tra azione e reazione è più ...

