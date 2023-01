Gli algoritmi sono razzisti?

Leggi su robadadonne

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Non solo gli uomini, ma anche i robot posso essere. Colpa degli, o meglio, delle informazioni con cui questi ultimi vengono nutriti in fase di programmazione. Lo ha rivelato uno studio recente condotto dalla Johns Hopkins University in collaborazione con il Georgia Institute of Technology e l’Università di Washington, guidato dallo studioso Andrew Hunt e presentato nel corso della conferenza FAccT 2022 dell’Association for Computing Machinery tenutasi in Corea del Sud a giugno. Lo studio ha, infatti, dimostrato che anche l’Intelligenza Artificiale può essere vittima di pregiudizi e bias, associando, per esempio, il termine “criminale” a persone di colore e le parole “casalinga” e “bidella” a donne latine. Il robot utilizzato per l’esperimento ha, dunque, replicato stereotipi comuni presenti all’interno della società, comportandosi, ...