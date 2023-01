Giurati pilotati a Ballando con le stelle? Milly Carlucci svela tutto

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Dopo la messa in onda della finale dicon le, molte sono state le polemiche sollevate sul web da parte di alcunie telespettatori del programma. A contestare la vittoria di Luisella Costamagna è stata sopratSelvaggia Lucarelli. Ad ogni modo, la vera polemica è nata nel momento in cui hanno cominciato a circolare voci secondo le quali ifosseroha rilasciato un’intervista in cui ha spiegatoe le indiscrezioni sulla giuria pilotata acon lecon leè finito al centro di una bufera mediatica a causa della vittoria ...