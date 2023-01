Giuliano De Seta | niente risarcimento per la famiglia del 18enne morto in alternanza scuola-lavoro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Non riceveranno alcunda parte dell’Inail i genitori diDe, lo studentedi Ceggiain un incidente, lo scorso 16 settembre, durante l’in fabbrica. La norma infatti prevede che venga elargita una somma di denaro solo nel caso in cui la vittima sia inquadrato come operaio della ditta dove stava svolgendo il periodo obbligatorio e non come stagista. In quest’ultima veste ilè previsto solo nel caso in cui si tratti di un “capo”, spiega il Gazzettino. Per la morte di De, deceduto dopo essere stato schiacciato da una lastra di metallo del peso di oltre una tonnellata nella sede della Bc Service di Noventa Padovana ci ...