Giuliano De Seta | morto durante uno stage | la famiglia non sarà risarcita

ilmessaggero.it

Da Luciano Ligabue a Mahmood , ma anche la sua grande amica Emma Marrone ,Sangiorgi dei ... 'Come te nessuno mai', 'Promettimi', 'Labyrinth', 'Un filo dinegli abissi', 'No Hero', '...Per papà Enzo e mamma Antonella è l'ennesima beffa. I genitori diDe, lo studente 18enne morto schiacciato il 16 settembre 2022 da un pesante blocco di metallo nell'azienda Bc Service di Noventa di Piave (Venezia), dove stava imparando un mestiere per ... Giuliano De Seta, stagista morto a 18 anni schiacciato da una lastra: non ha diritto al risarcimento Non ci sarà alcun risarcimento da parte dell'Inail ai genitori di Giuliano De Seta, lo stagista morto il 16 settembre in un incidente in fabbrica a Noventa di Piave (Venezia). A renderlo noto è la fam ..."Non è scuola, non è lavoro", "Di scuola lavoro non si può morire". Le manifestazioni studentesche furono molte dopo la morte di Giuliano De Seta, 18 anni, schiacciato da una lastra di acciaio pesante ...