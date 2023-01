Giulia uccisa a Genova dal suo fidanzato | aveva solo 23 anni

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Purtroppo anche il 2023 inizia all’insegna del femminicidio. Tra i primi drammatici casi del nuovo anno quello che arriva dadove poche ore fa, una guardia giurata ha ucciso la sua fidanzata., la vittima,23. Dopo l’omicidio Andrea, questo il nome dell’assassino, si è tolto la vita. Il femminicidio si è consumato nel quartiere di Pontedecimo del capoluogo ligure . Andrea, 32ha prima sparato alla compagna per poi rivolgere l’arma contro se stesso. Sono intervenuti i medici del 118, le volanti e la squadra mobile, quando i soccorsi sono arrivati non c’era più nulla da fare nè pernè per Andrea. I due probabilmente erano infatti morti da diverse ore. La guardia giurata avrebbe usato la pistola in dotazione per uccidere la donna ...