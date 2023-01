Giulia | uccisa a Genova dal fidanzato a 23 anni | lui si è suicidato ' Era depresso | prendeva psicofarmaci'

Dire

Il primo femminicidio del 2023 si è consumato a Genova , mercoledì 4 gennaio. La vittima èDonato , una ragazza di 23 anni, che in base agli accertamenti della polizia , sarebbe statamentre dormiva dal compagno Andrea Incorvaia, guardia giurata di 32 anni, che poi si è tolto ...Stando alle prime risultanze, sembrerebbe chesia statamentre dormiva. A dare l'allarme è stata la sorella del 32enne che da ore non lo sentiva e si è preoccupata. A quel punto i ... A Genova Giulia uccisa a 23 anni dal fidanzato, è il primo ... Il primo femminicidio del 2023 si è consumato a Genova, mercoledì 4 gennaio. La vittima è Giulia Donato, una ragazza di 23 anni, che in base agli accertamenti della ...Più della metà degli episodi è avvenuta in provincia di Genova: dal caso di Alice Scagni all'uccisione, ieri, di Giulia Donato ...