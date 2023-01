Giulia Donato | uccisa a Genova dal fidanzato | è il primo femminicidio del nuovo anno

Today.it

Il 2023 si apre con un femminicidio, esito di un amore tossico: la prima vittima dell'anno è, una ...Genova. Andrea Incorvaia, l'uomo che ieri ha ucciso la fidanzataper poi suicidarsi , aveva intrapreso un percorso terapeutico per una forma di depressione. È quanto emerge dalle indagini condotte dalla squadra mobile, coordinata dalla pm Francesca ... Giulia Donato uccisa dal fidanzato Andrea Incorvaia: lui poi si è suicidato con l'arma di servizio Genova. Andrea Incorvaia, l’uomo che ieri ha ucciso la fidanzata Giulia Donato per poi suicidarsi, aveva intrapreso un percorso terapeutico per una forma di depressione. È quanto emerge dalle indagini ...Il primo femminicidio del 2023 si è consumato a Genova, mercoledì 4 gennaio. La vittima è Giulia Donato, una ragazza di 23 anni, che in base agli accertamenti della ...