Giulia Donato | uccisa a 23 anni nel sonno dal compagno Andrea Incorvaia | che si è poi suicidato

(Di giovedì 5 gennaio 2023) L’ennesimo femminicidio si è svolto a Genova, nel pomeriggio di ieri mercoledì 4 gennaio, in un appartamento di via Anfossi, nel quartiere di Pontedecimo: il 32enne, guardia giurata, ha sparato alla compagna, di soli 23, per poi dirigere la pistola di servizio verso se stesso, suicidandosi. Come riporta la Repubblica di Genova, ad avvertire le autorità e a chiamare i soccorsi è stata la sorella di, che per prima ha trovato i corpi senza vita dei due, con ferite d’arma da fuoco, nella stanza da letto. La donna si era recata a casa della cognata perché non aveva notizie del fratello dal giorno prima ed era preoccupata, perché sapeva che i due si stavano lasciando e le liti erano molto frequenti. Sul posto è intervenuta ...