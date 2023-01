Giovanni Ciacci insultato su un’app gay | «Malato | non ti fai schifo?!» ecco cosa è successo e le FOTO

(Di giovedì 5 gennaio 2023)nella casa del GF Vip ha raccontato di essere sieropositivo; l’ex gieffino non ha potuto approfondire molto la questione circa la sua malattia poiché – grazie al televoto – ha dovuto abbandonare la casa dopo quello che ècon Marco Bellavia. Oggi, comunque, l’opinionista di Barbara D’Urso ha voluto pubblicare alcune chat...

Gay.it

All'uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip , Sara Manfuso si era scagliata contro l'atteggiamento die nello studio del reality era arrivata allo scontro con Alfonso Signorini . Ricordate come si era sviluppata la vicenda 'Non mi sono sentita tutelata e nessuno si è accorto del mio ...Offeso e insultato solo perché sieropositivo: è ciò che è successo asu Grindr , celebre app di incontri molto usata dai ragazzi della comunità LGBT+. Ovviamente l'interlocutore è stato un profilo anonimo, ma l'ex vippone ha voluto ugualmente denunciare ... Giovanni Ciacci, insulti su Grindr: "Hai l'aids schifosa, malata" - Gay.it L'ex gieffino Giovanni Ciacci ha pubblicato una chat in cui veniva minacciato e stanco delle crudeltà che gli vengono rivolte si è lasciato andare a un lungo sfogo. Ecco cosa ha detto.L'Associazione Catanzaro è la mia città, dopo aver chiuso l’anno con lo strepitoso successo di pubblico della Fiera dei Mercanti e degli artigiani svoltasi nelle galleria del San Giovanni, che ha vist ...