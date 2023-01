Giochi Invernali 2030 | spunta l’ipotesi di una candidatura con Italia e Francia

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Aosta –un’ipotesi difranco-italo-svizzera per iOlimpici e Paralimpicidel. A parlarne è il quotidiano elvetico Le Temps, ripreso anche da L’Equipe. Il Canton Vallese avrebbe creato un comitato per lanciare un dossier che coinvolga anche la valle di Chamonix () e la Valle d’Aosta, territori ai piedi del Monte Bianco che già lavorano assieme ad iniziative transfrontaliere nell”Espace Mont Blanc’. Swiss Olympic, attraverso il portavoce, Alexander Wäfler, frena: “L’unico soggetto in grado di decidere se è giunto il momento di presentare una domanda è Swiss Olympic. E crediamo che non sia realistico farlo per le Olimpiadi che si svolgeranno tra poco più di sette anni”. “Il progetto dicomune ai ...

