Giacomo Urtis vuole cambiare sesso? Le sue parole e la FOTO che fa discutere

(Di giovedì 5 gennaio 2023)è il Re delle trasformazioni; forse per via della sua deformazione professionale il chirurgo plastico amae farsi vedere sempre diverso. Chi lo ricorda qualche anno fa, sicuramente non può fare a meno di immaginarlo con una barba perfettamente disegnata e i capelli cotonati. Oggi però l’ex gieffino appare molto diverso!...

Notizie.it

ha cambiato in maniera inaspettata il suo look e in tanti, via social, gli hanno domandato se per caso non avesse deciso d'intraprendere un percorso di transizione.: la ...... Leggi anchesi sbilancia su Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese Onestini ha poi continuato il suo sfogo rivelando di aver rifiutato una cifra molto importante per confrontarsi ... Giacomo Urtis intende diventare donna La sua risposta Giacomo Urtis intende affrontare un percorso di transizione Il chirurgo dei vip ha risposto alle domande dei suoi fan.Fisico scolpito e capelli lunghi e biondi. Occhiali neri da sole da vip: chi è il ragazzo della foto in montagna Ecco com'è cambiato.