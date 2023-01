Gf Vip | Nicole Murgia squalificata per il gesto del sale al passaggio di Nikita Pelizon? Cosa ha fatto

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Scoppia il caos al Grande Fratello Vip per l'ennesimodiscriminatorio che è stato posto in essere nei confronti di. Questa volta a farlo è statache, mentre era in ...

Fanpage.it

GfMurgia nuovo flirt con Daniele Dal Moro: 'Voglio conoscerlo' 'Murgia mi ha picchiato...', la confessione choc di Andrea Maestrelli in codice Snap decifrata dal pubblico. Cosa è ...Murgia e Daniele Dal Moro potrebbero essere le prossime 'vittime' amorose del reality show più amato d'Italia. Leggi anche > Gf, Oriana Marzoli quasi nuda sotto la doccia: Capodanno a luci ... Nicole Murgia interessata a Daniele al GF Vip: Voglio conoscerlo per quello che è Nella casa del GFVIP 7 sono emersi particolari inediti sul flirt estivo tra Nicole Murgia e Andrea Maestrelli: versioni contrastanti, chi menteDopo il gioco della bottiglia Nicole e Giaele si appartano in piscina per commentare l'accaduto. Nicole è infatti riuscita a baciare Daniele Dal Moro e, non avendo mai negato il suo interesse nei conf ...