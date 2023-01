GF Vip | gioco della bottiglia | scatta il bacio tra Giaele De Donà e Andrea Maestrelli

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Tra uno scontro e un altro, ogni tanto i concorrenti del GF Vip si concedono degli attimi di tregua per poter giocare insieme. Nei giorni scorsi, infatti, i vipponi hanno deciso di trascorrere una serata insieme giocando al. Durante la serata goliardica, tra due gieffini sono scappati dei baci che hanno fatto L'articolo

Fanpage.it

Nel corso dell'ultima puntata del GF, Patrizia Rossetti ha abbandonato ila causa di alcuni problemi di salute. Secondo un'indiscrezione dell'ultima ora, la regina delle televendite, appena ha ripreso in mano la sua vita, ha ...Se a ciò si aggiunge anche una recente storia Instagram, nella quale si lancia un chiaro indizio, ilè fatto. Chiara Ferragni incinta: l'annuncio di Fedez. Chiunque segua i Ferragnez sa bene ... GFVip, Giaele De Donà e Andrea Maestrelli si baciano ... Tra uno scontro e un altro, ogni tanto i concorrenti del GF Vip si concedono degli attimi di tregua per poter giocare insieme. Nei giorni scorsi, infatti, ...Dopo il GF Vip, Patrizia Rossetti avrebbe telefonato al collega Giorgio Mastrota per fargli una bella ramanzina: qual è il motivo