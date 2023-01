GF Vip | Davide Donadei smascherato | ecco con chi ha tradito Chiara Rabbi

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Da quando ha varcato la soglia del GF Vipcontinua a d essere sempre più nell'occhio del ciclone. Da giorni, infatti, continuano a venire a galla gossip e retroscena sutradita. La storia tra i due ex volti di Uomini e Donne è finita dopo due anni e ora che il ristoratore pugliese è entrato nella Casa più spiata dagli italiani sono riemersi altarini. Stando alle voci, pare chesi sarebbero lasciati per tradimenti reiterati da parte di lui. Nel dettaglio, sembra che il concorrente della settima edizione del GF sia uscito non soltanto con l'ex allieva di Amici 20 Arianna Gianfelici, ma abbia avuto incontri intimi anche con una sua collaboratrice. Se con quest'ultima non ci sono foto, lo stesso non si può dire per Arianna con la quale ...