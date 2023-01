Gf Vip | Alberto De Pisis si dichiara ad un vippone

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Al Grande Fratello Vip nascono anche i sentimenti: è il caso diDeche si èto a un compagno d’avventura. Ecco di chi si tratta Sono trascorsi tre mesi da quandoDeha manifestato il suo interesse nei confronti di Edoardo Donnamaria, che però nella casa del Grande Fratello Vip 7 aveva scelto di fidanzarsi con Antonella Fiordelisi. E adesso la cotta pare non essere scemata, anzi.ha parlato di sentimenti. In cortiletto, parlando con Luca Onestini e Donnamaria, il gieffino ha detto di essere innamorato di Edoardo: “Ma guardate quanto è bello, il taglio degli occhi stupendo che ha. Guardate la sua boccuccia, a forma di cuore, con il sopra frastagliato come piace a me. Poi se ride io mi sciolgo completamente. Cosa sento? Se mi sarei potuto ...

TGCOM

Baci per tutti i gusti E' il momento diDe Pisis. 'Deve dare un bacio molto sexy a Davide' gli comanda Giaele e l'influencer non si tira indietro, avventandosi subito sul coinquilino e ...Chi ha vinto Rai 1: Meraviglie , la nuova edizione del programma documentaristico con... Terra Amara : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di Auditel Grande Fratello: 0.000.000 spettatori ... "Grande Fratello Vip", Alberto De Pisis dichiara il suo interesse per Edoardo Donnamaria Al "Grande Fratello Vip" i VIP sono scatenati e ... Baci per tutti i gusti E' il momento di Alberto De Pisis. "Deve dare un bacio molto sexy a Davide" gli comanda Giaele e l'influencer non si tira ...MILANO. – Il 6 gennaio, venerdi’, a mezzogiorno, all’hotel Principe di Savoia di Milano, torna, dopo tre anni di Covid, la Befana del Clochard: 200 senzatetto pranzeranno nell’albergo piu’ lussuoso di ...