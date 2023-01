GF Vip 7 | Giaele De Donà pensa ad Antonino | “Ho capito quanto tengo a lui”

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 5 gennaio 2023) É unaDemolto malinconica quella che nella Casa del Grande Fratello Vip 7 si è lasciata andare al ricordo diSpinalbese, per il quale all’inizio del reality show sembrava avere una forte cotta. Poi i due sono diventati amici, nell’ultimo periodo hanno anche discusso spesso, ma l’influencer ha ammesso di sentire tantissimo la mancanza dell’hair-stylist ora che lui non c’è perché in ospedale a fare degli accertamenti. GF Vip 7,Dee la nostalgia perSpinalbese “Mi ha fatto stranissimo vederlo. Dopo avere vissuto tre mesi in Casa con lui, averlo visto lontano, in ospedale, mi ha fatto un effetto bruttissimo” ha dettoDeall’amica Nicole Murgia dopo l’ultima diretta del Grande Fratello Vip 7, durante ...