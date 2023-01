Gf Vip 7 | Giaele De Donà bacia appassionatamente uno dei Vipponi e sui social nasce la nuova ship!

Leggi su isaechia

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Nuovi baci all’interno della Casa del Gf Vip 7. Come successo già in precedenza,Deè stata l’indiscussa protagonista del gioco della bottiglia, organizzato ieri sera dai. Se lo scorso novembre la ragazza avevato Attilio Romita durante Obbligo o verità, questa voltaha regalato al pubblico da casa due baci infuocati… con Andrea Maestrelli! Entusiasti tutti gli altri partecipanti della Casa che si sono lasciati andare ad applausi e cori. Qui il video completo. Subito il pubblico deiè impazzito per laship, creando l’hashtag #andrele: il mio shippometro è alle stelle ragazzi #andrele #gfvip pic.twitter.com/xo61f1v3s8 — ipocondriaca (@ipocodriaca) January 5, 2023 L'articolo proviene da Isa e Chia.